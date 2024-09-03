لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب

فرانكفورت- (د ب أ)

تستأنف مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران رحلاتها إلى إسرائيل.

فقد أعلنت الشركة في فرانكفورت اليوم الاثنين أنه سيُجرى تسيير رحلات من المجموعة إلى تل أبيب مرة أخرى اعتبارا من بعد غد الخميس (5 سبتمبر) الجاري.

في المقابل أوضحت المجموعة أنه في ضوء التوترات المستمرة ستواصل تعليق تسيير رحلاتها إلى مطار العاصمة اللبنانية بيروت حتى 30 سبتمبر الجاري.

وقد استأنفت المجموعة رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان وأربيل في العراق منذ 27 أغسطس الجاري.

وإلى جانب شركة الطيران الأساسية "لوفتهانزا"، تضم المجموعة أيضا "سويس" و"أوستريان" و"بروسلز" و"يورو وينجز".





