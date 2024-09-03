"قرار معيب".. نتنياهو يُعلق على قرار بريطانيا تعليق تراخيص بعض الأسلحة لإسرائيل

(وكالات)

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على قرار بريطانيا تعليق تراخيص بعض الأسلحة إلى إسرائيل، قائلًا إن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب بوجود الأسلحة البريطانية أو بدونها.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي القرار البريطاني بـ "المعيب"، قائلًا إنه لن يغير من إصرار الجيش الإسرائيلي في إلحاق الهزيمة بحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأضاف نتنياهو، أن القرار البريطاني، بتعليق بعض الأسلحة إلى إسرائيل سيشجع حركة حماس لزيادة هجماتها وتهديداتها لإسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم صرح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أنه بلاده ستعلق 30 ترخيصًا من أصل 350 تراخيص تمنحهم المملكة المتحدة إلى إسرائيل.

وأوضح هيلي، أن تراخيص الأسلحة التي تم تعليقها هي الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في الأغراض الهجومية

