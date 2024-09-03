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لعدم التحقيق في هجوم 7 أكتوبر.. هآرتس: نتنياهو يواجه خطر إصدار مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية الدولية

11:44 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

هجوم 7 أكتوبر أرشييفية

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(وكالات)

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن عدم التحقيق حتى الآن في هجوم المقاومة الفلسطينية في الـ7 من أكتوبر يعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت لخطر إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقهم.

وأفادت الصحيفة العبرية، بحسب المسؤولين الذين لم تكشف عن هويتهم، أن رفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق يزيد احتمال الموافقة لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، قد ذكر في وقت سابق، أن نتنياهو تلقى تحذيرًا قبل وقوع هجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف قطاع غزة، إلا أنه لم يبالي بالتحذيرات الأمنية.

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