ارتفاع حصيلة العملية الإسرائيلية بالضفة لـ31 شهيدًا

رام الله-(د ب أ)

استشهد طفل فلسطيني فجر اليوم الثلاثاء برصاص إسرائيلي خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية ومحلية قولها إن "طفلا استشهد بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس، أثناء تواجده مع والده في أحد أحياء المخيم، فيما أصيب والده برصاص الاحتلال في الخاصرة، وتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي".

ووفق الوكالة، "أسفر العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي وحتى اللحظة، عن استشهاد 31 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين، وستة في طولكرم، وأربعة في طوباس، وثلاثة في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 683".

وبحسب مصادر محلية، عاودت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، اقتحام مدينة مدينة طولكرم، مشيرة إلى أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة برفقة جرافات عسكرية، وتمركزت في عدة أحياء منها، وعلى مدخل مخيم طولكرم".

وأشارت المصادر إلى أن جرافات الاحتلال شرعت في عمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في مدخل المخيم.

وتواصل القوات الإسرائيلية "اقتحام مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه ونشر القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له، في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض".





