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"الصحة الفلسطينية": 160 ألف طفل تلقوا أول جرعة من لقاح شلل الأطفال بوسط غزة

10:54 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة أرشيفية

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أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 160 ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم/ الثلاثاء/ - أن طواقمها تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" على تطعيم الأطفال في مراكز ثابتة ومتنقلة تابعة للوزارة والأونروا وسط إقبال شديد من قبل الأهالي.

وأشارت إلى أن التطعيم يستمر في المحافظة الوسطى حتى مساء غد الأربعاء ويبدأ اعتبارا من صباح بعد غد الخميس في محافظة خان يونس والمناطق المجاورة لمدة 4 أيام وفي محافظة غزة والشمال صباح الإثنين المقبل لأربعة أيام.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الصحة الفلسطينية شلل الأطفال بوسط غزة تطعيم الأطفال بغزة
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