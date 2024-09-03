قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لطولكرم وجنين وتجرف البنية التحتية

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أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء اقتحام مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية برفقة جرافات عسكرية وتمركزت في عدة أحياء منها وعلى مدخل مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال شرعت في عمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في مدخل المخيم.

وأضافت أن طفلا استشهد فجر اليوم بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس أثناء تواجده مع والده في أحد أحياء مخيم طولكرم فيما أصيب والده برصاص الاحتلال في الخاصرة وتم نقلهما الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه ونشر القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم وداهمت أحد المنازل بعد محاصرته وسط اطلاق القنابل الصوتية وقامت بتفتيشه وإخضاع كل من يتواجد فيه للاستجواب والتحقيق دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المخيم وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت وإثر ذلك اندلعت مواجهات في شارع السوق داخل المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم قرية مثلث الشهداء جنوب جنين بعدد من الآليات العسكرية برفقة قوة راجلة ونشرت قناصة على اسطح بعض البنايات دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي ما أسفر عن استشهاد 18 مواطنا وتدمير كبير بممتلكات المواطنين والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

في سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال عاثوا خرابا في ممتلكات الحركة الطلابية واستولوا على العديد من الممتلكات والمطبوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية، مشيرة إلى قيام جنود الاحتلال بإلصاق منشورات ترهيب للطلبة تدعوهم فيها إلى عدم المشاركة في الأنشطة الطلابية ومتوعدة بتدمير مستقبلهم.