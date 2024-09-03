دول الاتحاد الأوروبي ترشح 8 سيدات فقط لعضوية المفوضية الأوروبية

بروكسل- (د ب أ)

مع ترشيح بلجيكا رسميا لوزيرة خارجيتها حجة لحبيب يوم الاثنين، تكون دول الاتحاد الأوروبي قد رشحت 8 سيدات فقط ليكن مفوضات في المفوضية الأوروبية.

ومن المرجح الآن أن تقود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مفوضية يهيمن عليها الرجال، وذلك بعد تقديم كل الترشيحات الـ25 .

وبعد إعادة انتخابها في يوليو الماضي، طلبت فون دير لاين من دول الاتحاد الأوروبي ترشيح رجال ونساء من أجل تحقيق توازن بين الجنسين في المفوضية.

وكان الاستثناء الوحيد الممنوح لهذا الطلب، للحكومات التي أعادت ترشيح مفوضها السابق مثل فرنسا والمجر ولاتفيا.

ورغم طلب فون دير لاين بالعمل على تحقيق توازن بين الجنسين، قدمت أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء في الاتحاد، مرشحين من الذكور.

وإذا لم يتم تغيير الترشيحات، ونجح المرشحون في نهاية المطاف في الانضمام إلى المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، سيشكل الرجال ثلثي عدد أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة.

وتقدمت بلغاريا فقط بشكل علني بترشيح رجل وامرأة.

وأعلنت صوفيا يوم الجمعة أنها ستُرشح وزيرة الخارجية السابقة إيكاترينا زاخارييفا ووزير البيئة السابق جوليان بوبوف.

ويحق لكل من أعضاء المفوضية الـ27 ترشيح مفوض واحد. ويشمل هذا العدد أورسولا فون دير لاين، التي تحمل الجنسية الألمانية.

وحاليا، هناك 12 امرأة من بين 27 مفوضا في المفوضية، التي تُعد الذراع التنفيذية القوية للاتحاد الأوروبي. فهي تقترح قوانين جديدة وتراقب الامتثال للمعاهدات الأوروبية، ويعمل بها حوالي 32 ألف شخص.

وعلى الرغم من أن طلب فون دير لاين قد يثير استياء، فإن دول الاتحاد الأوروبي ليست ملزمة قانونيا بالامتثال لطلبها بترشيح رجل وامرأة.

فالمعاهدات الأوروبية لا تنص صراحة على تحقيق التكافؤ بين الجنسين، بل تشير إلى أن المفوضية يجب أن تعكس ديموغرافية وجغرافية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ككل.

ومع ذلك، من المحتمل، على سبيل المثال، ألا يحصل بعض المرشحين على الموافقة اللازمة بعد جلسات استماع اللجان في البرلمان الأوروبي.

وفي هذه الحالة، سيتعين على الدول المعنية اقتراح عضو جديد للمفوضية، كما أنه من الممكن أن تطلب فون دير لاين منهم إعادة النظر في ترشيحاتهم مسبقا.