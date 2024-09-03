القضاء الفنزويلي يصدر مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة جونزاليس أوروتيا

أ ف ب

أصدر القضاء الفنزويلي الإثنين مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا بسبب إصراره على أنه الفائز في الانتخابات التي جرت في يوليو والتي أعلنت السلطات فوز الرئيس نيكولاس مادورو بها.

وقالت النيابة العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنّ "المحكمة الابتدائية أصدرت أمراً بالقبض على إدموندو جونزاليس أوروتيا لارتكابه جرائم خطرة".

وأضافت أنّ الاتهامات الموجّهة إليه تشمل "اغتصاب" وظيفة عامة و"تزوير" وثيقة عامة والتحريض على العصيان، والتخريب، و"التآمر" مع الجريمة المنظمة وممولين "للإرهاب".

وتجاهل جونزاليس أوروتيا ثلاثة استدعاءات للمثول أمام القضاء للتحقيق معه بهذه الشبهات، مما دفع بمادورو لوصفه بأنّه "جبان" و"يقود انقلاباً من مخبئه".

وجونزاليس أوروتيا، السفير السابق البالغ 75 عاما، يعيش في شبه سرية، ولم يظهر علنا منذ 30 يوليو.

وأثار إعلان السلطات فوز مادورو (61 عاما) بولاية ثالثة تظاهرات عفوية قمِعت بوحشية.

وقُتل في التظاهرات 27 شخصا وأصيب 192 بجروح فيما اعتقل 2400 شخص، وفق مصادر رسمية.

ويتهم مادورو بانتظام جونزاليس أوروتيا بالمسؤولية عن أعمال العنف تلك.

ومن دون مفاجآت، صادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات، على الفوز المعلن لمادورو، في قرار وصفه الرئيس بأنه "تاريخي ولا جدال فيه" بينما اعتبرته المعارضة "باطلا ولاغيا".