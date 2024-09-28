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BBC

واشنطن تحث رعاياها على مغادرة لبنان

08:29 م السبت 28 سبتمبر 2024

مغادرون في مطار بيروت الدولي

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تأمر بمغادرة بعض موظفي السفارة في بيروت وأفراد أسرهم من لبنان.

وقالت الوزارة: "نحث رعايانا على مغادرة لبنان نظرا للتقلبات المتزايدة عقب الغارات على بيروت والوضع الأمني".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف بلدات وقرى لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة في محيط منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى توجه سيارات الإسعاف إلى المنطقة، كما شن طيران الاحتلال غارتين على بلدتي عنقون وميفدون، بالإضافة إلى شن غارة استهدفت منازل في محيط الخراب بقضاء صور، بالقرب من كنيسة اللاتين.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة الخيام، و3 غارات على بلدات جويا والغازية وطيرحرفا بقضاء صور، بالإضافة إلى شن غارة على بلدة بنت جبيل في النبطية، وغارة أخرى على حي الراهبات بمدينة النبطية.

مطار بيروت لبنان الاحتلال الإسرائيلي واشنطن حسن نصر الله
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