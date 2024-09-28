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عسكريون إسرائيليون: الجيش فرض حصارًا عسكريًا على لبنان

07:48 م السبت 28 سبتمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال موقع "والا" العبري نقلا عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن الجيش فرض حصارا عسكريا على لبنان.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر، قوله إن الجيش ألقى أكثر من 3500 قنبلة وصاروخ الأسبوع الماضي على لبنان لإضعاف حزب الله .

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن الجيش، إلى أن الهدف هو إضعاف حزب الله، مؤكدا أنه يستعد لمواجهة إيران وأذرعها بما فيها المليشيات في سوريا.

بدوره حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، سكان لبنان وخاصة منطقة البقاع وضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان من الاقتراب من ممتلكات حزب الله.

وأعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات الإسرائيلية على المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال اغتياله لنصر الله، ليلة أمس الجمعة، في الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية.

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