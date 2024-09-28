جيش الاحتلال يواصل شن غارات على بلدات وقرى لبنان

بيروت – (أ ش أ)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف بلدات وقرى لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة في محيط منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى توجه سيارات الإسعاف إلى المنطقة، كما شن طيران الاحتلال غارتين على بلدتي عنقون وميفدون، بالإضافة إلى شن غارة استهدفت منازل في محيط الخراب بقضاء صور، بالقرب من كنيسة اللاتين.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة الخيام، و3 غارات على بلدات جويا والغازية وطيرحرفا بقضاء صور، بالإضافة إلى شن غارة على بلدة بنت جبيل في النبطية، وغارة أخرى على حي الراهبات بمدينة النبطية.