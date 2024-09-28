مسؤول إسرائيلي: اعتراض صاروخ يمني فوق تل أبيب على ارتفاع 70 كيلومترا

وكالات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، اليوم السبت، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن تجاه تل أبيب على ارتفاع 70 كيلومترا.

وقبل قليل، أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات بعد إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.

وكانت تقارير إعلامية أفادت، بأن صافرات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وفي منطقة تل أبيب الكبرى، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بمركز إسرائيل ومستوطنات في الضفة الغربية، موضحة أن أصوات انفجارات في سماء مدينة تل أبيب ومدن أخرى في وسط إسرائيل.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم تفعيل إنذارات في وسط إسرائيل في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن، مؤكدا اعتراض صاروخ "أرض-أرض" أطلق من اليمن خارج حدود إسرائيل.

وفي وقت باكر من اليوم، قال موقع "والا" العبري، إن تقديرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الغارة على مقر حزب الله ستغير الشرق الأوسط وأن إسرائيل ستواجه أياما حافلة بالتحديات.

بدورها، أشارت هيئة البث العبرية، إلى أن إسرائيل تتحضر لرد إيراني قد يأتي من جبهات متعددة.

وأعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات الإسرائيلية على المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال اغتياله لنصر الله، ليلة أمس الجمعة، في الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية.