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BBC

مسؤولون أمريكيون: إيران قلقة بشأن مدى الضرر الذي لحق بحزب الله

04:54 م السبت 28 سبتمبر 2024

حسن نصر الله

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وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت يؤجج المخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

وأضاف المسؤولين، أن مؤشرات على أن إيران أصبحت تشعر بقلق بشأن مدى الضرر الذي ألحقته إسرائيل بحزب الله، موضحين أن واشنطن تعتقد أن إيران ستتدخل في الصراع إذا رأت أنها على وشك خسارة حزب الله.

وتابعوا، أن هجوم بيروت كان بمثابة إشارة واضحة إلى استعداد إسرائيل للمخاطرة بصراع أوسع نطاقا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق صباح اليوم، اغتيال حسن نصر الله، قائلا "قتلنا حسن نصر الله".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمين العام للحزب حسن نصر الله أمس الجمعة في غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

إسرائيل حزب الله حسن نصر الله إيران
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