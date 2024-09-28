قائد السرب الذي اغتال نصر الله: الطيارون لم يعرفوا هوية المستهدف إلا قبل ساعات

وكالات

نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، عن قائد السرب 69 الذي قاد عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قوله: "تأهبنا لأيام وأدركنا أننا أمام فرصة غير عادية".

وأضاف قائد السرب 69، أن الطيارون لم يعرفوا هوية المستهدف إلا قبل ساعات من العملية.كان حزب الله اللبناني، أعلن اليوم السبت، مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله في الغارة الإسرائيلية التي استهدفته أمس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق صباح اليوم، اغتيال حسن نصر الله، قائلا "قتلنا حسن نصر الله".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمين العام للحزب حسن نصر الله أمس الجمعة في غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.