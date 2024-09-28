وزير الصحة اللبناني: 1640 شهيدًا و8408 مصابين جراء عدوان إسرائيل على البلاد

بيروت – (أ ش أ)

قال وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض "إنه في الفترة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 15 سبتمبر 2024، ارتقى 610 شهداء، منهم 38 امرأة و17 طفلا، و2056 مصابا، فيما شهدت الفترة من 16 إلى 27 سبتمبر الحالي ارتقاء 1030 شهيدا، منهم 156 امرأة و87 طفلا، و6352 مصابا".

وأضاف وزير الصحة اللبناني - في مؤتمر صحفي اليوم السبت - أن "الأعداد الإجمالية منذ بدء الأحداث من أكتوبر 2023 وحتى الآن بلغت 1640 شهيدا، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و8408 مصابين"، لافتا إلى أنه لايزال هناك شهداء تحت الركام ومفقودين وأشلاء.

وحول أضرار القطاع الصحي، قال الأبيض "شهدنا أمس استهدافا مراكز صحية طبية في (دير سريان) و(الطيبة) ارتقى خلاله 7 شهداء و4 مصابين من القطاع الصحي والإسعافي، وبذلك يرتفع عدد الشهداء من القطاع الطبي منذ بدء الأحداث إلى 41 عاملا صحيا أو إسعافيا و111 مصابا".

وبشأن القطاع الاستشفائي، أكد وزير الصحة اللبناني أنه لم يخرج حتى الآن أي مستشفى عن الخدمة، إلا أن الوزارة عملت على إخلاء ونقل المرضى من المستشفيات التي تقع في المناطق المستهدفة إلى مستشفيات أخرى، وذلك لتخفيف العبء عنها.

وبالنسبة للنازحين، أوضح وزير الصحة اللبناني أنه تم تخصيص أرقام هاتف لتواصل النازحين عليه لتقديم أي خدمات صحية هم بحاجة إليها، مبينا أنه خلال الثلاثة أيام الماضية تم تلقي أكثر من 2072 اتصالا، منهم 450 من مرضى سرطان حيث تم تحويلهم على مراكز صحية لتلقي العلاج، و159 اتصالا من مرضى لغسيل الكلى، و38 امرأة حامل وتم تأمين العلاج اللازم لهن، مشددا على أن الأولوية بالمستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الطبية للنازحين مجانا.

كما أوضح أنه تم زيادة أعداد الفرق الطبية المتنقلة التي تعمل على تقديم الخدمات الطبية للنازحين من 25 إلى 50 فرقة، كما يتم العمل على زيادتها الى 80 فرقة، لافتا إلى البدء في توزيع الأدوية على مراكز الرعاية الأولية، حيث هناك 197 مركزا للرعاية حاليا مربوطين بـ419 مركز إيواء، معربا عن شكره لفرق نقابات الأطباء والتمريض والعاملين الاجتماعيين على جهدهم بمساعدة وزارة الصحة.

وأكد وزير الصحة اللبناني، في ختام المؤتمر، أن المستشفيات ومراكز الرعاية تقدم كل الخدمات لأهلنا، سواء في المستشفى أو النازحين أو في مراكز الإيواء.