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BBC

إسرائيل تعلن تنفيذ عملية اغتيال جديدة في بيروت

03:57 م السبت 28 سبتمبر 2024

حسن نصر الله

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وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي -نقلا عن مصدر عسكري- إن سلاح الجو نفذ قبل قليل عمليتي اغتيال في بيروت.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الاستخبارات الإسرائيلية عرفت مكان تواجد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله منذ أشهر قبل الآن.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون، أن قرار مهاجمة حسن نصر الله تم اتخاذه الأسبوع الماضي.

وأفاد المسؤولون، أن عناصر حزب الله وجدوا جثة حسن نصر الله فجر اليوم السبت وتعرفوا عليها، وكان إلى جوار قائد الجبهة الجنوبية علي كركي.

وأكد حزب الله، اليوم، مقتل الأمين العام لحزب الله، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفته في المقر المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت

الجيش الإسرائيلي سلاح الجو بيروت حسن نصر الله علي كركي
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