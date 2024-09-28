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نيويورك تايمز: إسرائيل تعلم بمكان تواجد حسن نصر الله منذ أشهر

03:50 م السبت 28 سبتمبر 2024

حزب الله اللبناني

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(وكالات)


نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الاستخبارات الإسرائيلية عرفت مكان تواجد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله منذ أشهر قبل الآن.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون، أن قرار مهاجمة حسن نصر الله تم اتخاذه الأسبوع الماضي.

وأفاد المسؤولون، أن عناصر حزب الله وجدوا جثة حسن نصر الله فجر اليوم السبت وتعرفوا عليها، وكان إلى جوار قائد الجبهة الجنوبية علي كركي.

وأكد حزب الله، اليوم، مقتل الأمين العام لحزب الله، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفته في المقر المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

حزب الله حسن نصر الله إسرائيل
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