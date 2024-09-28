نيويورك تايمز: إسرائيل ألقت أكثر من 80 قنبلة على مكان تواجد حسن نصر الله

(وكالات)

نقلت "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن أكثر من 80 قنبلة ألقيت خلال دقائق على مكان وجود الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقال المسؤولون الإسرائيليون، الذين لم تكشف الصحيفة الأمريكية، عن هويتهم، إن حزب الله من المحتمل أن يعلن في وقت قريب هاشم صفي الدين خلفا لنصر الله في أمانة الحزب.

وأضاف المسؤولون، أن عناصر حزب الله عثروا على جثة قائد الجبهة الجنوبية للحزب علي كركي بجانب جثة نصر الله خلال الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

وأكد حزب الله اللبناني، اليوم السبت، نبأ مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله، خلال الهجوم على بيروت أمس.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن نصر الله وكرك قتلوا رفقة عدد آخر من القادة.