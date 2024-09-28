قبل مقتله.. أمين عام المجلس العربي الإسلامي يطلب من نصر الله كتابة وصيته (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

مع تأكيد حزب الله اللبناني، اليوم السبت، لنبأ مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله خلال الغارة الإسرائيلية التي استهدفته أمس الجمعة، يعود فيديو مقابلة أجراها أمين عام المجلس العربي الإسلامي، محمد علي الحسيني مع قناة "العربية" الأسبوع الماضي والتي فيها من نصر الله كتابة وصيته.

خلال المقابلة، طلب الحسيني، من زعيم حزب الله اللبناني كتابة وصيته، قائلًا "اجمع شملك واكتب وصيتك فمن اشتراك باعك اليوم".

وتابع الحسيني خلال حديثه الذي قال إنه لم يكن تهديدًا لنصر الله، بل نصيحة قائلًا "لو تعلم ماذا طلبت إيران مقابل رأسك ولو تعلم ماذا أبلغت إيران عنك لانقلبت المعادلة".

وقال علي الحسيني إن الحرب التي شهدها لبنان عام 2006 كان متفق عليها وفي نطاق محدود حسب تعبيره، وأضاف "ما جرى عام 1996 كان نزهة وما جرى عام 1993 كان من أجل حكاية سياسية الكل يعرفها".

بعد ذلك وصل الحسيني، إلى الهجوم الإسرائيلي الحالي على لبنان، حيث قال إن الغارات الحالية على الجنوب اللبناني ليست مبنية على سياسة محددة، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيدخل ويجتاح لبنان ويتقدم فيها دون وجود أي رادع له.