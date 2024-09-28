السلطات الأوروبية توصي شركات الطيران بتجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي

وكالات

أعلنت السلطات الأوروبية، السبت، أنها أوصت شركات الطيران بتجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي بسبب "تكثيف الضربات الجوية وتدهور الوضع الأمني".



وأصدرت المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بيانا "يوصى بعدم القيام بأنشطة داخل المجال الجوي للبنان وإسرائيل على جميع مستويات الطيران"، وذلك "حتى 31 أكتوبر" في المرحلة الراهنة، على ما أبلغت الوكالة.



وأكد البيان أن الوكالة "ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، بهدف تقييم ما إذا كان هناك زيادة أو انخفاض في المخاطر التي تواجه مشغلي الطائرات في الاتحاد الأوروبي نتيجة لتطور التهديد".



وأعلن حزب الله، السبت، مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية، بعدما أكدت اسرائيل اغتياله في وقت سابق.





