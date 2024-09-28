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المرشد الإيراني: مصير هذه المنطقة سيحدده محور المقاومة وفي مقدمته حزب الله

02:14 م السبت 28 سبتمبر 2024

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وكالات
قال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، السبت، إن "لبنان سيجعل العدو الغازي الشرير والمنبوذ يندم على أفعاله"، موضحا أن "كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه".
وأضاف في بيان حول الأحداث الأخيرة في لبنان، أن "مصير هذه المنطقة سيحدده محور المقاومة وفي مقدمته حزب الله".
ولفت إلى أن "العصابة الإرهابية الحاكمة في النظام الصهيوني لم تتعلم درسا من حربها الإجرامية المستمرة منذ عام في غزة"، وفق خامنئي، الذي لفت إلى أن إسرائيل "أقل شأنا من أن تسبب أي ضرر كبير للبنية القوية لحزب الله في لبنان".
ودعا خامنئي جميع المسلمين الوقوف إلى جانب شعب لبنان وحزب الله بكل ما لديهم من وسائل ومساعدتهما في مواجهة "النظام الغاصب والظالم والشرير".


الاحتلال الإسرائيلي المرشد الإيراني لبنان حزب الله
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