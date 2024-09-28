بعد تهديد إسرائيلي.. وزير النقل اللبناني يطلب من طائرة إيرانية عدم الدخول إلى أجواء لبنان

(وكالات)

قالت قناة "الجزيرة"، اليوم السبت، نقلًا عن مصدر أمني، إن وزير النقل اللبناني علي حمية، وجه تعليمات إلى مطار بيروت بالطلب من طائرة إيرانية عدم الدخول إلى أجواء لبنان.

وأفاد المصدر الأمني، الذي لم تكشف الجزيرة عن هويته، أن طلب وزير النقل اللبناني، أعقب حدوث اختراق إسرائيلي لموجة برج المراقبة والتهديد باستخدام القوة.

وعاودت طائرة إيرانية أدراجها في وقت سابق اليوم، بعدما كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء ذلك بعد مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله خلال الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة.