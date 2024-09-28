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BBC

بعد مزاعم اغتيال نصر الله.. رئيس الأركان الإسرائيلي: سنصل لكل من يهدد إسرائيل

11:39 ص السبت 28 سبتمبر 2024

حسن نصر الله

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(وكالات)

علق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم السبت، على إعلان مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قائلًا إن تصفية القيادي ليست نهاية القدرات والوسائل المتوفرة لدى إسرائيل.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، إن الرسالة واضحة "سنصل إلى كل من يهدد مواطني إسرائيل".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل زعيم حزب الله بالقول "قتلنا حسن نصرالله".

واستهدفت غارة إسرائيلية قوية الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، قصفت المركز القيادي للحزب.

كما أعلن جيش الاحتلال تصفية قائد جبهة الجنوب علي كركي وعددا من القادة.

هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي حزب الله اللبناني حسن نصر الله إسرائيل
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