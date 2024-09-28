إعلام عبري: الأمن الإسرائيلي يملك الدليل بشأن نجاح عملية اغتيال نصر الله

وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تمتلك الدليل بشأن مقتل نصر الله في عملية الاغتيال.

وفيما سبق أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وفيما سبق نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نجحت.

من جانبها، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر أمني إسرائيلي قوله "لا يمكن لأحد أن يخرج حيا من الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت إلا بمعجزة".





