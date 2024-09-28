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BBC

الرئيس الإيراني يدين الهجمات الإسرائيلية على بيروت ويعتبرها "جريمة حرب" آثمة

09:54 ص السبت 28 سبتمبر 2024

مسعود بزشكيان

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طهران- (د ب أ)

أدان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الجمعة الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ووصفها بأنها "جريمة حرب آثمة ولا يمكن تصورها".

وفي رسالة بثتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، قال بزشكيان إن الممارسات الإسرائيلية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني تؤكد فشل المجتمع الدولي في وقف ما أسماه "آلة إرهاب الدولة"، ووصف إسرائيل بأنها "أكبر تهديد" للسلام والأمن الإقليميين والعالميين.

وحث الرئيس الإيراني كل الدول، وخاصة الدول الإسلامية، على أن تدين بقوة الهجمات، مؤكدا أن الغارات الجوية تكشف مجددا طبيعة "إرهاب الدولة" الإسرائيلي.

وقدم بزشكيان التعازي لعائلات الضحايا وتعهد بأن تواصل الحكومة الإيرانية المساءلة على "الجريمة"، مؤكدا دعمها للشعب اللبناني وحركة المقاومة الأوسع.

وجاءت رسالة الرئيس الإيراني في أعقاب غارات جوية إسرائيلية قوية في وقت سابق مساء الجمعة استهدفت مقرا لحزب الله وأسفرت عن استشهاد 6 أشخاص على الأقل وإصابة 91 آخرين.

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