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BBC

مسؤول سوداني: مقتل 8 وإصابة 95 في هجوم لقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر

09:53 ص السبت 28 سبتمبر 2024

قوات الدعم السريع

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الخرطوم- (د ب أ)

قال مسؤول محلي في السودان، إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 95 آخرون في هجوم شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية يوم الجمعة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان.

وقال إبراهيم خاطر، المدير العام لوزارة الصحة في ولاية شمال دارفور، إن قصف قوات الدعم السريع استهدف سوق المواشي في جنوب الفاشر، وكانت السوق مزدحمة بالمدنيين.

ولم تعلق قوات الدعم السريع على الهجوم.

يذكر أنه منذ 10 مايو الماضي، تدور اشتباكات قوية في الفاشر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن مدينة الفاشر يقطنها 5 ,1 مليون شخص، من بينهم 800 ألف من النازحين داخليا.

قوات الدعم السريع السودان مدينة الفاشر إبراهيم خاطر دارفور
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