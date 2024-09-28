جوتيريش يدعو إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط

نيويورك- (د ب أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش مجددا إلى وقف عاجل لإطلاق النار في الشرق الأوسط، فيما شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على بيروت.

وقال جوتيريش أمام مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة في نيويورك أمس الجمعة "الحرب في لبنان يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التصعيد، بمشاركة قوى خارجية".

ودعا إلى وقف لإطلاق النار بشكل مؤقت للسماح بتسليم مساعدات إنسانية واستئناف مفاوضات السلام.

وقال أمام الاجتماع "نحتاج إلى وقف لإطلاق النار الآن، لا يمكن أن نتحمل مفاوضات لا نهاية لها، كما فعلنا في غزة".

وأضاف "يجب أن نتفادى حربا إقليمية بأي ثمن. غزة مازالت مركزا للعنف وغزة تمثل أساسا لإنهائه (العنف)".

وتابع أنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي والمدنيين.

وأضاف "يجب إنهاء دوامة القتل- من أجل غزة ومن أجل شعب فلسطين وإسرائيل ومن أجل المنطقة ومن أجل العالم".

جاء خطاب جوتيريش، فيما تصاعدت حدة القتال بين إسرائيل وحزب الله، حيث ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 750 شهيدًا، في أعقاب أسبوع من الغارات الجوية الإسرائيلية.