فيديو| عائلات تفر من ضاحية بيروت الجنوبية على وقع الغارات الإسرائيلية

وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بفرار مئات العائلات من ضاحية بيروت الجنوبية على وقع الغارات المتتالية والإنذارات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي لإخلاء أحياء عدة.

المواطنون يفترشون الشوارع في #بيروت بعد نزوحهم من الضاحية الجنوبية على اثر القصف الإسرائيلي المستمر على انحاء متفرقة من الضاحية pic.twitter.com/6YyA3w0DVW — هنا لبنان (@thisislebnews) September 28, 2024

وشهدت العديد من شوارع بيروت زحمة سير في توقيت غالبا ما تكون فيه فارغة تماما ومظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وتجمع رجال ونساء وأطفال في ساحة الشهداء وسط العاصمة، وكذلك على كورنيش عين المريسة، حيث افترشوا الأرض.