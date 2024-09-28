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فيديو| عائلات تفر من ضاحية بيروت الجنوبية على وقع الغارات الإسرائيلية

09:46 ص السبت 28 سبتمبر 2024

عائلات تفر من ضاحية بيروت الجنوبية

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وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بفرار مئات العائلات من ضاحية بيروت الجنوبية على وقع الغارات المتتالية والإنذارات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي لإخلاء أحياء عدة.

وشهدت العديد من شوارع بيروت زحمة سير في توقيت غالبا ما تكون فيه فارغة تماما ومظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وتجمع رجال ونساء وأطفال في ساحة الشهداء وسط العاصمة، وكذلك على كورنيش عين المريسة، حيث افترشوا الأرض.

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