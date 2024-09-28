بعد هجمات بيروت.. بايدن يأمر بتعديل أوضاع القوات الأمريكية بالمنطقة

وكالات

قال منسق الاتصالات الخارجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أمس الجمعة، إن الرئيس جو بايدن، أمر وزارة الدفاع "البنتاجون" بتقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط لتعزيز إجراءات الردع وضمان حمايتها، ودعم نطاق تواجدها حسب الضرورة.

وأشار كيربي إلى أن فريق الأمن القومي اطلع بايدن عدة مرات على التطورات في الشرق الأوسط.

وأوضح أن بايدن وجّه كذلك باتخاذ السفارات الأمريكية في المنطقة كافة التدابير الاحترازية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سابرينا سينج، قالت إن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا عن هجماتها في بيروت، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان يتحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، بينما كان يتم تنفيذ الهجمات بالفعل.

وتأتي الهجمات الإسرائيلية في بيروت، بينما تحاول واشنطن والوسطاء في مصر وقطر خفض التصعيد ووقف إطلاق النار..

ولك تفصح سينج عن تفاصيل بشأن ما دار خلال الاتصال الهاتفي بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وأوستن عن العملية وما إذا كانت استهدفت حقا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ولم يتطرق البنتاجون إلى تأكيد أو نفي مقتل نصر الله في الهجمات التي استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي معرض ردها على سؤال حول ما إذا كان عدم إبلاغ واشنطن مسبقا بالهجمات الإسرائيلية يشير إلى عدم الثقة، قالت سينج: "انظروا إلى الاتصالات التي أجراها الوزيران خلال الأسبوعين الماضيين، لقد تحدثا بانتظام، وأعتقد أنه لو كان هناك أي نوع من ضعف الثقة، فما كنا لنرى اتصالات ومناقشات على هذا المستوى تحدث بشكل متكرر".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.