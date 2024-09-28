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إعلام عبري: الجيش سيزيد من معدل الهجمات في بيروت الليلة

02:20 ص السبت 28 سبتمبر 2024

جيش الإحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيزيد من معدل الهجمات في العاصمة اللبنانية بيروت الليلة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال "إننا ندرس نتائج هجومنا على القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وهجومنا كان دقيقا".

وأضاف متحدث جيش الاحتلال، أنه لا تغيير في توجيهات الجبهة الداخلية حتى الآن، مشيرا إلى أن تل أبيب سوف توجه ضربات جديدة لمبان استراتيجية لحزب الله.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلام عبري سيزيد من معدل الهجمات بيروت الليلة
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