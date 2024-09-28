السعودية تحذر من إطالة أمد الصراع وتشدد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية



كتب- وكالات:

شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، داعياً في الوقت ذاته أعضاء المجتمع الدولي ودول المجلس التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى المضي بذلك دعما لحل الدولتين.

وفي كلمة المملكة في مجلس الأمن الدولي، في نيويورك، أكد الأمير فيصل بن فرحان أهمية تحقيق السلام الذي يتطلب الشجاعة في القرار والالتزام بالتنفيذ، وجدد التذكير بأن المملكة تؤمن أن إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين هو أساس رفع المعاناة عن غزة.

وحذر وزير الخارجية السعودي من أن إطالة أمد الصراع أمر يحمل عواقب وخيمة على المنطقة، وقال إن تحقيق السلام يتطلب تمكيناً من قبل مؤسسات المجتمع الدولي، وإن بلاده طرحت أمام المجلس القضية ذاتها - قضية فلسطين - دون أي تحرّك جاد في سبيل إنهاء المعاناة.