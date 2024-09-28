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إسرائيل تشن موجة خامسة من الغارات على بيروت.. وصواريخ حزب الله تشعل حرائق في الصفد والجليل

01:45 ص السبت 28 سبتمبر 2024

الغارات على بيرو-أ أرشيفية

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مصراوي- وكالات:

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دولة الاحتلال شنت موجة خامسة من الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هجمات أخرى شنها الاحتلال على أهدافا لحزب الله في منطقة صور بجنوب لبنان.
وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف كذلك عشرات منصات الصواريخ ومبان لتخزين الأسلحة في مناطق مختلفة جنوبي لبنان.
يأتي ذلك فيما دوت صفارات الإنذار في صفد والجليل الأعلى ومناطق محيطة بها شمال إسرائيل.
وسقطت صواريخ أطلقها حزب الله على منازل في الصفد، لتشتعل الحرائق في منازل هناك.

الغارات على بيروت إسرائيل تشن موجة خامسة صواريخ حزب الله حرائق في الصفد والجليل
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