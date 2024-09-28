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BBC

بايدن يوجه بإعادة تقييم شامل لانتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

01:11 ص السبت 28 سبتمبر 2024

جو بايدن

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وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توجيهات بإعادة تقييم وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى ضرورة تعديل انتشارها حسب الحاجة ووفقًا لتطورات الأوضاع الميدانية وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز الاستعدادات والتكيف مع التغيرات الأمنية في المنطقة.

بايدن تلقى تقارير عن التطورات الجارية في الشرق الأوسط، مما دفعه لاتخاذ هذا القرار لضمان سلامة القوات الأمريكية والحفاظ على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

بايدن يوجه بإعادة تقييم شامل انتشار القوات الأمريكية الشرق الأوسط
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