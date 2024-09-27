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BBC

الرئيس الإيراني: سنقف إلى جانب لبنان والمقاومة في مواجهة الاحتلال

11:42 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

مسعود بزشكيان

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وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "هجوم الضاحية جريمة حرب تعكس الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني".

وأضاف بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية ستقف إلى جانب لبنان والمقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال إن هجوم الضاحية نفذ بقنابل أمريكية وهذا يعد انتهاكا للقوانين الدولية.

وأضاف المتحدث، أن هجوم الضاحية جريمة حرب واضحة والنظام الأمريكي شريك فيها ويتحمل المسؤولية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "ندين بشدة الهجوم الوحشي والإرهابي على مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

مسعود بزشكيان لبنان وزارة الخارجية الإيرانية الرئيس الإيراني
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