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BBC

ميقاتي ينهي زيارته لنيويورك بعد هجوم الضاحية الجنوبية

11:10 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

نجيب ميقاتي

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وكالات

أكدت رئاسة الحكومة اللبنانية، أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أنهى اجتماعاته في نيويورك وسيعود إلى بيروت بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الغربية.

وكان علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني ورئيس البرلمان السابق، قال إن من يستشهد سيحل محله شخص آخر.

وأضاف مستشار المرشد الأعلى الإيراني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، "أن إسرائيل اغتالت العديد من العلماء النوويين الإيرانيين هل أوقف ذلك برنامجنا النووي؟ وينطبق الأمر نفسه على المقاومة اللبنانية".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قولهم، إن المرشد الإيراني على خامنئي دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المعلومات الأولية تشير لإصابة الأمين العام للحزب حسن نصر الله في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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