هجوم صاروخي واسع من لبنان يستهدف الجليل

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هجومًا صاروخيًا واسعًا من لبنان استهدف عدة بلدات في الجليل الأدنى والأعلى وكذلك وسط الجليل.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار جسيمة نتيجة سقوط شظايا في منطقة صفد شمال إسرائيل، فيما لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.