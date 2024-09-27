سفارة مصر في بيروت توجه مناشدة عاجلة للمصريين بلبنان

وكالات

ناشدت سفارة مصر ببيروت أبناء الجالية بالاستمرار في أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المعنية، والاستمرار في التواصل مع السفارة، وذلك في ضوء التطورات الأمنية الحالية التي يشهدها لبنان.

ودعت السفارة المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بسرعة تسجيل بياناتهم من خلال إرسال رسالة عبر قنوات الاتصال التالية: صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - ⁠البريد الإلكتروني للسفارة - ⁠الاتصال بالسفارة على أرقام "٠١٨٢٥٥٦٦" (الرقم الداخلي ١٠٢ و١٠٤، ورقم المحمول "٧٦٦٥٤٦٣٤" على مدار 24 ساعة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيدان وإصابة 76 كحصيلة أولية بهجوم ضاحية بيروت الجنوبية.

ومن جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المعلومات الأولية تشير لإصابة الأمين العام للحزب حسن نصر الله في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقل موقع رويترز عن مصدر مقرب من حزب الله، تأكيده أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله على قيد الحياة، بعد أنباء عن محاولة إسرائيل اغتياله بأعنف ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

كانت مصادر أمنية تابعة لحزب الله حسن نصر الله، قالت إن زعيم الحزب في مكان آمن وما ينشر في وسائل الإعلام العبرية غير صحيح.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.