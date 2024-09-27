نيويورك تايمز: المرشد الإيراني دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي

وكالات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قولهم، إن المرشد الإيراني على خامنئي دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال إن هجوم الضاحية نفذ بقنابل أمريكية وهذا يعد انتهاكا للقوانين الدولية.

وأضاف المتحدث، أن هجوم الضاحية جريمة حرب واضحة والنظام الأمريكي شريك فيها ويتحمل المسؤولية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "ندين بشدة الهجوم الوحشي والإرهابي على مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.