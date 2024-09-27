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BBC

بايدن: لم نكن نعلم بالهجوم على بيروت

10:11 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

جو بايدن

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بالهجوم على بيروت ولم تشارك فيه.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، إن القيادة أبلغت واشنطن بالهجوم على الضاحية الجنوبية قبل ساعة من تنفيذه.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن الإدارة الأمريكية غاضبة وتشعر بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضللها في مباحثات وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان التي كانت جارية خلال الأيام الماضية، وفق تعبيرها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

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