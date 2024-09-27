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BBC

رفع مستوى التأهب في السفارات الإسرائيلية حول العالم

09:31 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

تعليمات للسفارات الإسرائيلية حول العالم برفع حالة

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وكالات
أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، رفع مستوى التأهب احترازيا في السفارات الإسرائيلية حول العالم، في ظل انتظار رد على ضرب الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية.
كانت القناة الـ13 الإسرائيلية، قالت إن الإدارة الأمريكية غاضبة وتشعر بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضللها في مباحثات وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان التي كانت جارية خلال الأيام الماضية، وفق تعبيرها.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".
وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

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