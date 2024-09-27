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BBC

الصحة اللبنانية: شهيدان وإصابة 76 كحصيلة أولية بهجوم الضاحية

08:50 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

الغارة الإسرائيلية جنوب بيروت

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيدان وإصابة 76 كحصيلة أولية بهجوم ضاحية بيروت الجنوبية.

ومن جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المعلومات الأولية تشير لإصابة الأمين العام للحزب حسن نصر الله في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقل موقع رويترز عن مصدر مقرب من حزب الله، تأكيده أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله على قيد الحياة، بعد أنباء عن محاولة إسرائيل اغتياله بأعنف ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

كانت مصادر أمنية تابعة لحزب الله حسن نصر الله، قالت إن زعيم الحزب في مكان آمن وما ينشر في وسائل الإعلام العبرية غير صحيح.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

الغارة الإسرائيلية جنوب لبنان بيروت حزب الله حسن نصرالله
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