"معلومة ذهبية السر".. إعلام إسرائيلي يكشف سبب محاولة اغتيال نصر الله

وكالات

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم التخطيط لاستهداف الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، منذ فترة طويلة، وأوضحت أن ما أسمته بـ"المعلومة الذهبية" كانت هي السبب وراء تنفيذ العملية.

وقالت القناة العبرية، إن هذه المعلومات الحساسة وصلت في الوقت المناسب، مما أتاح للجهات المعنية اتخاذ قرار استهداف المقر.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء الجمعة، استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.