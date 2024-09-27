هل تورطت أمريكا في هجوم إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية؟

وكالات

نفى اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين كلام المسؤول الإسرائيلي الذي أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم بهجوم ضاحية بهجوم بيروت الجنوبية.

وتابع كبار المسؤولين الأمريكيين، أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة قبل الهجوم في بيروت قائلين:"لم تكن الولايات المتحدة متورطة في هذا الهجوم ولم تكن تعلم به مسبقا".

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة لم تشارك في العملية بالضاحية الجنوبية لبيروت ولم يكن لديها أي علم مسبق، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع ليس لديها معلومات محددة تدلي بها الآن بخصوص هجوم بيروت.



وأشار البنتاجون في بيان الجمعة، أن وزير الدفاع أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي عقب هجوم بيروت.

وأضاف البنتاجون: "الوزير أوستن كان يتحدث مع نظيره الإسرائيلي بينما كانت إسرائيل تشن ضربتها على الضاحية الجنوبية، ولا نعتقد أن توغلا بريا اسرائيليا في لبنان هو السبيل الصحيح للمضي قدما".

وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل وقت قصير من الهجوم في بيروت.