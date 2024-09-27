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BBC

أول تعليق من لبنان على هجوم ضاحية بيروت الجنوبية

07:58 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

نجيب ميقاتي

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وكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن الهجوم الذي شنته إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت يعكس عدم اهتمامها بالدعوات العالمية لوقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الهجوم جاء في وقت كان من المقرر أن يناقش فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقترح الأمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت في لبنان خلال وجوده في نيويورك.

وطالب ميقاتي المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة تجاه الاحتلال الإسرائيلي ووقف ما وصفه بطغيانه وحرب الإبادة التي يشنها على لبنان.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ مساء اليوم الجمعة، غارة جوية تُعتبر الأعنف على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستخدمًا قنابل خارقة للتحصينات تزن 2000 طن، مما أدى إلى تدمير عدد من المباني بشكل كلي، وفقا لوسائل إعلام عبرية.

وأعلن جيش الاحتلال، استهدف القيادة المركزية لحزب الله في هذه المنطقة، حيث أكد المتحدث باسم الجيش أن الغارات كانت تستهدف المركز العسكري الرئيسي للحزب.

وأضاف بيان جيش الاحتلال: "قبل قليل، نفذنا ضربة دقيقة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله، الموجود تحت المباني السكنية في قلب الضاحية."

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الغارات الإسرائيلية تضمنت 10 ضربات استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن سلسلة الغارات استهدفت منطقة حارة حريك، حيث انهارت عدة مبانٍ، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الهدف من القصف هو اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

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