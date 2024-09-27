بعد محاولة اغتياله.. حزب الله يكشف مصير حسن نصر الله

وكالات

كشفت مصادر أمنية تابعة لحزب الله اللبناني، مصير زعيم الحزب حسن نصر الله بعد محاولة اغتياله.

وقالت مصادر أمنية تابعة لحزب الله حسن نصر الله، إن زعيم الحزب في مكان آمن وما ينشر في وسائل الإعلام العبرية غير صحيح.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

كما جاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "منذ فترة قصيرة، قام الجيش بضربة دقيقة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله، الموجود تحت المباني السكنية في قلب الضاحية في بيروت".

وتابع: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي تغيير في المبادئ التوجيهية الدفاعية للجيش الإسرائيلي.. إذا تم إجراء أي تغييرات، فسيتم إصدار تحديث على المنصات الرسمية للجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن 10 غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

هذا وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "سلسلة الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك حيث انهار عدد من المباني، وهرعت إلى المكان سيارات الإسعاف.



