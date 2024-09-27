إذاعة الاحتلال: إسرائيل أبلغت أمريكا بعملية قصف الضاحية

وكالات

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤول كبير قوله، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بعملية قصف الضاحية قبل وقت قصير من تنفيذها.

وأكد مراسل الجزيرة أن عددا من المباني سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، ولم ترد حتى الآن معلومات عن ضحايا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باستخدام قنابل تزن 2000 طن خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مراسل الجزيرة، إن 4 مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت دمرت كليا وسويت تماما بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة، مشددا على أن الدمار كبير جدا.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت، قالت إن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية هو اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غادر بشكل عاجل إحاطة للصحفيين بنيويورك على خلفية الأحداث في الضاحية الجنوبية.