إعلان

BBC

أنباء عن وجود حسن نصر الله.. إسرائيل تستهدف مقر قيادة حزب الله بضاحية بيروت

07:27 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

إسرائيل تستهدف مقر قيادة حزب الله بضاحية بيروت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

كما جاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "منذ فترة قصيرة، قام الجيش بضربة دقيقة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله، الموجود تحت المباني السكنية في قلب الضاحية في بيروت".

وتابع: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي تغيير في المبادئ التوجيهية الدفاعية للجيش الإسرائيلي.. إذا تم إجراء أي تغييرات، فسيتم إصدار تحديث على المنصات الرسمية للجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن 10 غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

هذا وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "سلسلة الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك حيث انهار عدد من المباني، وهرعت إلى المكان سيارات الإسعاف.

حسن نصر الله الغارات الإسرائيلية ضواحي بيروت جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إذاعة الاحتلال: إسرائيل أبلغت أمريكا بعملية قصف الضاحية

إعلان

إعلان

غارة عنيفة.. إسرائيل تحاول اغتيال حسن نصر الله في الضاحية
مباراة السوبر الأفريقي.. ماذا يحدث في ملعب المملكة أرينا؟ (تغطية بالصور والفيديو)
تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي
الأعنف منذ بدء التصعيد.. مشاهد من غارة إسرائيلية على مقر حسن نصرالله