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BBC

دمار كبير.. غارات إسرائيلية تدمر عددا من المباني بالضاحية الجنوبية لبيروت "فيديو"

07:25 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

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وكالات

أكد مراسل الجزيرة أن عددا من المباني سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، ولم ترد حتى الآن معلومات عن ضحايا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باستخدام قنابل تزن 2000 طن خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد مراسل الجزيرة أن 4 مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت دمرت كليا وسويت تماما بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة، مشددا على أن الدمار كبير جدا.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت، قالت إن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية هو اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غادر بشكل عاجل إحاطة للصحفيين بنيويورك على خلفية الأحداث في الضاحية الجنوبية.

الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان بيروت حسن نصر الله
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