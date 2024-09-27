إعلان

BBC

إسرائيل تقصف الضاحية بقنابل زنة 2000 طن

07:22 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باستخدام قنابل تزن 2000 طن خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد مراسل الجزيرة أن 4 مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت دمرت كليا وسويت تماما بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة، مشددا على أن الدمار كبير جدا.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت، قالت إن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية هو اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غادر بشكل عاجل إحاطة للصحفيين بنيويورك على خلفية الأحداث في الضاحية الجنوبية.

قصف الضاحية الجنوبية لبيروت الغارات الإسرائيلية حسن نصر الله نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دمار كبير.. غارات إسرائيلية تدمر عددا من المباني بالضاحية الجنوبية لبيروت "فيديو"

إعلان

إعلان

غارة عنيفة.. إسرائيل تحاول اغتيال حسن نصر الله في الضاحية
مباراة السوبر الأفريقي.. ماذا يحدث في ملعب المملكة أرينا؟ (تغطية بالصور والفيديو)
تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي
الأعنف منذ بدء التصعيد.. مشاهد من غارة إسرائيلية على مقر حسن نصرالله