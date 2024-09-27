نتنياهو يغادر إحاطة للصحفيين بنيويورك بعد قصف الضاحية الجنوبية

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غادر بشكل عاجل إحاطة للصحفيين بنيويورك على خلفية الأحداث في الضاحية الجنوبية.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، إننا نواصل استهداف أهداف تهدد مواطني دولة إسرائيل في لبنان، موضحا أن الجيش قصف المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأكد مراسل الجزيرة أن 10 انفجارات دوت في سلسلة غارات إسرائيلية هي الأعنف على الضاحية الجنوبية في بيروت، مرجحا أنها كانت بالقرب من طريق مطار بيروت الدولي بجهة حارة حريك.